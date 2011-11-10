Воздух в Москве становится чище
10 ноября 2011, 12:01 [ «Аргументы Недели» ]
Установившаяся в Москве погода способствует снижению уровня загрязнения атмосферного воздуха в городе. По данным ГПУ "Мосэкомониторинг", концентрация основных загрязняющих веществ оказались в четверг минимальными с начала недели.
"Постепенно будут происходить перемены сложившейся обстановки, на смену циклону придет антициклон. Интенсивность рассеивания снизится", - передает сообщение синоптиков Интерфакс. При этом в ближайшие сутки существенных изменений в экологической обстановке не ожидается.