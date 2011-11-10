В Москве снова пройдет дождь со снегом, на дорогах - гололед

В четверг в Москве и столичном регионе сохранится облачная погода с прояснениями, вновь пройдет дождь со снегом, температура опустится ниже нуля, а на дорогах - гололед.



Накануне в столице состоялся так называемый "день жестянщика", в городе произошло около 2 тысяч ДТП. Длинные очереди из тех, кто попал в ДТП или забыл поменять резину выстроились в столичные автосервисы и шиномонтаж, которые работали с большим напряжением. Похоже, что приход зимы для многих автомобилистов вновь стал полной неожиданностью.



По данным Гидрометеослужбы, в четверг в столице температура воздуха составит от 0 до плюс 1 градуса, по области от минус 2 до плюс 1 градуса, ветер северо-восточный 4 - 9 м/сек. К вечеру подморозит, температура опустится до минус 2 градусов, на дорогах - скользко.



Ночью 11 ноября в московском регионе сохранится переменная облачность, местами вновь пройдет небольшой снег, а на дорогах - гололедица. Температура понизится и составит от минус 2 до минус 10 градусов.



Погода днем будет облачной с прояснениями, небольшие осадки сохранятся, на дорогах гололедица, температура от минус 3 до плюс 2 градусов, ветер северный 3 - 8 м/секунду.