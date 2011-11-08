МЧС: В Москве ночью ожидается снегопад и сильный ветер

В Москве и Московской области предстоящей ночью ожидается резкое ухудшение погодных условий. В ночь на 9 ноября ожидается дождь, мокрый снег, налипание снега на деревьях и проводах, ветер с порывами 12-17м/с.



Синоптики прогнозируют также гололедицу на дорогах, сообщает ГУ МЧС России по региону. Власти города готовятся к предстоящей непогоде. Предстоящей ночью коммунальные службы Москвы обработают особо опасные участки дорог противогололедными реагентами.