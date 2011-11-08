Снег с дождем привел к пробкам на дорогах Москвы

В Москве ухудшились метеоусловия. Начавшийся во второй половине дня мокрый снег с дождем привел к образованию множества пробок на дорогах города. "Яндекс.Пробки" оценивает ситуацию в городе в 7 баллов по десятибалльной шкале.



Наиболее серьезные затруднения в движении фиксируются на внешней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) от Шмитовского проезда и до Ленинского проспекта. Внутренняя сторона ТТК стоит от Кутузовского проспекта и до Беговой. Сильные заторы также от Лефортово и до развязки с Варшавским шоссе.