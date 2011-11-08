Мощный снегопад обрушился на Барнаул (ВИДЕО)

Мощный снегопад, обрушившийся на столицу Алтайского края город Барнуал накануне, не прекращается до сих пор. По прогнозам синоптиков, сегодня снегопад в Барнауле не прекратится, и может выпасть 15-дневная норма осадков.

Всего за сутки выпало более 11 миллиметра снежного покрова, что приблизилось к декадной норме осадков. Она составляет за первую декаду в ноябре порядка 12 миллиметров.

Снег засыпал дороги. Произошли многочисленные ДТП. Из-за сложных метеоусловий международный аэропорт Барнаула имени Германа Титова был закрыт с 2:00 по местному времени. По последним данным, аэропорт, приостанавливавший свою работы из-за снегопада, открыт и работает в штатном режиме, передает ИТАР-ТАСС.

В аэропорту взлетно-посадочная полоса полностью расчищена и готова к приему авиалайнеров.

Ночью с улиц Барнаула вывезли более 250 тонн снега. Городские коммунальщики работают в усиленном режиме, но с ситуацией не справляются: в Барнауле огромные дорожные пробки, движение транспорта крайне затруднено.