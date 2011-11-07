В Москве установлен рекорд атмосферного давления. По данным столичного Метеобюро, благодаря мощному антициклону, в Москве давление в воскресенье, 6 ноября. достигло величины 768,2 мм ртутного столба.

Это самый высокий показатель для этого дня. Предыдущий рекорд - 767,9 мм ртутного столба был установлен в 2003 году.

В Москве накануне установилась морозная погода. В ближайшие дни в столичном регионе ожидаются осадки в виде снега. Но к концу недели в столице и Подмосковье потеплеет и пойдут дожди.