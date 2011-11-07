Погода на этой неделе - пойдет снег, а потом придут дожди и потепление

В Москве и Московской области в ближайшие дни установится погода с минусовыми температурами и осадками в виде снега, к концу недели потеплеет и пойдут дожди.



В Метеобюро Москвы и области сообщили, что в понедельник в столице будет преимущественно ясная погода, температура воздуха днем составит минус 2 градуса. Начиная со вторника погода начнет портиться - дни будут пасмурными, пойдет снег и снег с дождем, а ближе к субботе пройдет дождь. Дневная температура в эти дни будет колебаться от 0 до плюс 2 градусов, ночные температуры составят от минус 2 до минус 4 градусов. Синоптики предупреждают, что в утренние часы на дорогах возможен гололед.



К выходным в столицу и область придет очередное потепление, в субботу и в воскресенье даже по ночам температура воздуха не будет опускаться ниже нуля. В выходные погода преимущественно сырая и неустойчивая.