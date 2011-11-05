В Москве в ближайшие дни ожидается -5...-10 градусов

В московский регион пришло похолодание. Температура воздуха будет держаться на уровне минус 5-10 градусов до вторника. В последние дни в городе наблюдалась аномально теплая для этого времени года температура.



Об этом РИА Новости сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец. По его словам, уже в субботу температура не достигла в Москве и нуля градусов. Подобное похолодание объясняется влиянием северных ветров. В ночь на воскресенье в городе ожидается -6...-8 градусов.