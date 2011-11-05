На Финский залив надвигается шторм, порывы ветра возрастут до 14 м/с

На Финский залив надвигается шторм. В восточной части залива в субботу ожидается штормовой ветер и выпадение осадков в виде града. Днем усилившийся до скорости 5-10 метров в секунду юго-восточный ветер дойдет до уровня 12 метров в секунду.



Непогода началась ночью и будет продолжаться в течение всего дня, сообщает сайт «Piter.TV». Ожидается, что в ночь с 5 на 6 ноября порывы ветра возрастут до 14 метров в секунду. МЧС России призывает горожан и жителей Ленинградской области соблюдать осторожность при нахождении вне дома.