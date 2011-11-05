На юге Киргизии произошло землетрясение магнитудой 5,0, жертв нет

На юге Киргизии утром в субботу зафиксировано землетрясение магнитудой 5,0. По данным института сейсмологии НАН. Землетрясение произошло в районе границы с Таджикистаном в 9.22 (7.22 мск).



Эпицентр подземных толчков располагался в 22 километрах к югу от села Кара-Тейит и 115 километрах к юго-востоку от областного центра города Баткена, передает РИА Новости. Пострадавших и разрушений в результате землетрясения, по предварительным данным, нет.