В Москве ожидается слабый мороз

В Москве в субботу, 5 ноября ожидается слабый мороз. По данным Росгидромета, в Москве столбики термометров опустятся до -1...-3 градусов, по области ожидается 0...-5. Синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков.



Предстоящей ночью в городе и области ожидается небольшая облачность, вновь без осадков, минимальная температура воздуха в столице – -5...-7 градусов, в Подмосковье подморозит до 5-10 ниже ноля, передает ИТАР-ТАСС. В воскресенье температура воздуха в столице составит от минус 1 до минус 3 градусов, по области будет от 1 до 6 мороза.