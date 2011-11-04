В Москве 4 ноября - последний теплый день, завтра придет похолодание

В Москве 4 ноября станет последним теплым днем на этой неделе, по данным Росгидромета, завтра в столичный регион придет похолодание, а вместе с ним и морозы.



Сегодня будет пока еще тепло, воздух в столице прогреется до 4-6 градусов, по области будет от 1 до 6 тепла. Погода облачная, с прояснениями, но довольно ветреная и некомфортная, ветер северо-западный, 5-10 м/сек, местами пройдет небольшой осенний дождь.



В ночь с пятницы на субботу ожидается переменная облачность, но уже без осадков. Столбик термометра опустится в Москве до минус 1, минус 3 градусов. В Подмосковье будет от 0 до минус 5. Днем особых изменений в сторону потепления не будет, ночные температуры от дневных сильно отличаться также не будут, ветер северо-восточный, 4-9 м/сек. На дорогах - гололедица, в это время автолюбителям необходимо быть особенно внимательными и "переобуть" свой транспорт на "зимнюю" резину.



В последующие дни похолодание усилится, температура воздуха в Москве, и Подмосковье опуститься еще ниже, в столице - до минус 3, минус 5 градусов, а в регионе - до минус 8 градусов. На дорогах - скользко.



Согласно народным приметам, сегодня важная дата и в крестьянском календаре - Зимняя Казанская, она всегда означала, что зима уже на пороге. В день Казанской Богоматери всегда - осадки, народные приметы гласят: "Бывает, что на Казанскую с утра дождь дождит, а к вечеру сугробами снег лежит. Выезжаешь по Казанской на колесах, а полозья в телегу клади. Коли на Казанскую небо заплачет, то следом за дождем и зима прискачет. На Казанскую ясный день - к похолоданиям".