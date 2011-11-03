В Москве будет тепло, ожидаются небольшие осадки

В Росгидромете сообщили, что в четверг в Москве и столичном регионе ожидается теплая, но пасмурная погода, температура воздуха до 10 градусов тепла, местами пройдет небольшой дождь.



3 ноября столичный регион еще находится в теплом секторе циклона, при облачной с прояснениями погоде, воздух в Москве прогреется до 7-9 градусов, а в Подмосковье ожидается от 5 до 10 градусов тепла. Ветер северо-западный, 3-8 м/с.



В ночь с четверга на пятницу будет облачно с прояснениями, местами также возможен небольшой дождь. Температура в столице опустятся до плюс 2–4 градусов, по области будет от минус 1 до плюс 4 градусов. Ветер усилится до 5-10 м/с.



В пятницу днем в Москве ожидается от 4 до 6 тепла, в Подмосковье - от плюс 1 до плюс 6 градусов, снова пройдет небольшой дождь, будет облачно с прояснениями.



А начиная с субботы, синоптики предупреждают о резком понижении температуры. Она в выходные дни может опуститься до минус 5-8 градусов.