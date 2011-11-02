В Москву идут похолодание и морозы

Похолодание придет в Москву и Московскую область в праздничные дни. По прогнозу синоптиков, 4 ноября температура воздуха понизится еще незначительно. По словам Директора Гидрометцентра Романа Вильфанда, "атмосфера как бы готовится к перестройке".

5 ноября ночью ожидаются морозы. Температура понизится до минус 2 - 4. Днем будет около ноля, от минус 1 до плюс 1 градуса. В последующем холодные воздушные массы усилят похолодание. В последующие дни 6 и 7 ноября ночные температуры будут от -3 до -8. Днем сохранится около 0 градусов.

Главный специалист по погоде подчеркнул, что это достаточно резкое похолодание, температура понизится на 10 градусов по сравнению с сегодняшним днем, передает Интерфакс.

Но осадков в виде снега синоптики не прогнозируют. По данным Гидрометцентра, снег выпадет примерно в 20-х числах ноября.