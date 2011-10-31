В Москве к выходным резко понизится температура воздуха

В Москву придет резкое похолодание, в конце этой недели температура воздуха может опуститься до семи градусов мороза, сообщили из центра погоды "Фобос".



По словам сотрудника центра погоды "Фобос", в течение рабочей недели температура воздуха будет составлять 3-5 градусов тепла, что выше климатической нормы, однако в ночь на субботу погода в Москве резко изменится. Пройдет небольшой дождь, температура воздуха в Москве составит уже минус 3-5 градусов, а в воскресенье станет еще ниже – 5-7 градусов мороза. Ветер - северный, порывистый. В субботу атмосферное давление повысится до 756 миллиметров ртутного столба, а в воскресенье оно составит уже 761 миллиметр рт ст. Синоптик предупредил, что снега не прогнозируется, погода будет сухой и очень холодной.