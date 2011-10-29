В Хабаровске рассеивается туман

Туман, окутавший Хабаровск утром в субботу, рассеивается. В городе улучшается видимость на дорогах.

Хабаровский аэропорт вновь работает в штатном режиме, сообщает ГУМЧС России по Хабаровскому краю.



Утром в субботу Хабаровск окутала густая пелена - причиной стало природное явление, вызванное наложением тумана на дым от пожаров в Амурской области. По состоянию на 14.00 (7.00 по мск) туман медленно, но постепенно рассеивается.