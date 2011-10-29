В Москве в субботу будет тепло и облачно

В Москве в субботу ожидается до 10 градусов тепла. Синоптики прогнозируют облачную, ветреную погоду. Осадков при этом не ожидается. Воздух в городе прогреется до +6...+8 градусов.



По данным Росгидромета, в регионе ожидается западный ветер, 3-8 м/с. Предстоящей ночью в столице и Подмосковье вероятен небольшой дождь. Минимальная температура в мегаполисе - плюс 1-3 градуса. По области возможны заморозки до -1 градуса, передает ИТАР-ТАСС.