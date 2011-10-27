В Москве сохранится теплая погода без осадков

В Москве и области в четверг сохранится достаточно теплая и сухая погода с температурой воздуха до 8 градусов тепла в столице, а в Подмосковье будет 5-10 градусов тепла, сообщает Росгидромет.



Предстоящим днем московский регион по-прежнему останется под влиянием антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается, будет дуть слабый ветер.



Атмосферное давление составит 761 мм ртутного столба, это значительно выше нормы.



Предстоящей ночью будет облачно с прояснениями, местами проморосит небольшой дождь. Ночная температура воздуха в столице составит 1-3 градуса, по области - от минус одного до плюс четырех.



Днем в пятницу вновь пройдет небольшой дождь, а температура воздуха поднимется до 10 градусов тепла.



В четверг по народному календарю - Прасковья. Согласно народным приметам, "если Прасковья грязная - не быть скорому снегу. Октябрь землю прикрыл где листком, где снежком".