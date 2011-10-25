На Земле началась магнитная буря. По данным Центра прогнозов космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США, начало магнитной бури, вызвал выброс плазмы на Солнце.

Буря началась накануне около 22:00 мск. Специалисты предупреждают, что земная магнитосфера успокоится в течение суток. Индекс геомагнитных возмущений Kp на данный момент составляет 6 единиц. В шкале индекса магнитных возмущений Kp 10 уровней, значения от 0 до 3 соответствуют спокойной магнитосфере, уровень 4 - возмущенной, а уровни с 5 по 9 - магнитным бурям пяти классов, передает РИА Новости. Наблюдатели в приполярных странах: в Норвегии, Финляндии, Швеции, Исландии, США и Эстонии сообщают, что на небе наблюдаются яркие полярные сияния.