В Москве - повышенный уровень атмосферного давления

В Москве зафиксирован повышенный уровень атмосферного давления, он продолжает расти и к середине дня понедельника составит уже 761 мм ртутного столба, сообщили в Гидрометеобюро Москвы и области.



По данным синоптиков, установившееся с воскресенья в столице высокое атмосферное давление на десять пунктов превышает норму, оно продолжает расти и это может негативно сказаться прежде всего на людях, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями.



"Показатель давления на уровне около 760 мм ртутного столба продержится в Москве по четверг и с пятницы начнет снижаться", – сказал сотрудник Гидрометеобюро. Абсолютный рекорд давления для октября зафиксирован 28 октября 1987 года, когда атмосферное давление поднялось до 769 мм ртутного столба.