На Сахалине объявлено штормовое предупреждение. Главное управление МЧС РФ по Сахалинской области распространило оперативное предупреждение о возможных ЧС. К острову подходит ливневый циклон.



Сильные осадки ожидаются во вторник-среду в Ногликском, Смирныховском, Поронайском, Углегорском, Макаровском, Томаринском, Долинском, Холмском, Анивском, Невельском и Корсаковском районах. Резкие подъемы уровней воды на 0,5–1,5 метра ожидаются в четверг-пятницу на реках южных районов Сахалина. Возможны нарушения в движении транспорта.