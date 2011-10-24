В Турции зафиксированы новые подземные толчки магнитудой 6,1

В Турции зафиксированы повторные подземные толчки магнитудой 6,1. Эпицентр подземных толчков находился в 20 км к северо-западу от города Ван, их очаг залегал на глубине 9 км, передает BBC.



Ранее в этом же районе случилось мощное землетрясение магнитудой 7,2. По официальным данным, стихия унесла жизни более 70 человек. Власти Турции предполагают, что погибших могут быть сотни.