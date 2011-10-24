В Москве ожидается до восьми градусов тепла и дождь со снегом

В Москве в понедельник ожидается облачная погода с прояснениями. Воздух прогреется до восьми градусов тепла. По данным Росгидромета, местами пройдет небольшой дождь со снегом.



В городе температура воздуха составит 4-6, по области - 3-8 градусов тепла. Ожидается северный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду. В Москве резко возрастет атмосферное давление - почти на 10 единиц, отмечают метеорологи. По прогнозу, в понедельник в середине дня оно составит 761 миллиметр ртутного столба. В ночь на вторник температура в столице и области составит от минус четырех до плюс одного градуса, передает ИТАР-ТАСС.