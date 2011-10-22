В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,1

У берегов Индонезии в ночь на субботу произошло землетрясение магнитудой 5,1. Подземные толчки были зафиксированы к юго-западу от побережья острова Суматра в 07.18 по местному времени (04.18 мск).



По данным Геологической службы США, эпицентр землетрясения находился в 294 километрах к юго-западу от Суматры и в 352 километрах к юго-западу от столицы страны Джакарты. Данных о жертвах и разрушениях нет. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров, передает РИА Новости.