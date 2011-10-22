В Москве ожидается прохладная погода без осадков

В Москве в субботу ожидается прохладная, осенняя погода. Воздух в столице прогреется до +5...+7 градусов, по области от 3 до 8 тепла. Синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков.



В ночь с субботы на воскресенье будет облачная погода, пройдет небольшой дождь, передает ИТАР-ТАСС. В городе воздух прогреется до +2...+4 градусов, по области от 0 до 5 градусов тепла. Днем в воскресенье температура воздуха в городе составит от 6 до 9 выше ноля, по области – от 3 до 8 тепла.