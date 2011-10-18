Солнечная погода установилась в Москве на несколько дней

В Москве и области на несколько дней установилась солнечная погода без осадков.

По прогнозам синоптиков, во вторник днем в Москве воздух прогреется до 6-8 градусов тепла, по области до 4-9 градусов. В среду в столице ожидается такая же погода, в четверг станет еще теплей - воздух прогреется уже 10 градусов, в пятницу до 12 градусов. Ночи также станут чуть теплее.