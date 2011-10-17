В столичном регионе в понедельник будет прохладно, без осадков

В понедельник 17 октября погоду в столичном регионе будет определять северная периферия антициклона. По сведениям Метеобюро Москвы и области 17 октября при переменной облачности осадков не ожидается.

Максимальная температура воздуха в Москве составит 5..7 , по области от 2 до 7 градусов. Ветер западного направления 2-7 м/с. Атмосферное давление существенно меняться не будет и в середине дня составит 757 мм рт. ст., что выше нормального, относительная влажность воздуха около 60%, сообщает сайт Метеоновости

При довольно прохладной температуре воздуха, из-за значительного ночного выхолаживания в антициклоне, и высоком атмосферном давлении сформируется спастический тип погоды, который может негативно отразиться на людях с заболеваниями сосудистой системы. В ночные и утренние часы подморозит и, выходя утром на работу, одевайтесь теплее. В первую очередь в группу риска попадут люди, страдающие сосудистой дистонией, частыми мигренями. Высокое атмосферное давление особенно плохо переносят гипертоники. Для большинства же вполне здоровых людей погода комфортная с нормальным содержанием кислорода в воздухе.