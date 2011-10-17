Москву ожидает потепление

В Гидрометеобюро Москвы и Московской области сообщили, что жителей столицы и региона ожидают несколько теплых дней: в четверг и в пятницу температура воздуха прогреется до плюс 12-13 градусов.



В понедельник и в первую половину недели в Москве ожидается переменная облачность, но без осадков. А вот ночи уже будут холодные, температура воздуха - от 0 до плюс 2 градусов, в это время образуется наледь на дорогах. Дневные температуры в городе в эти дни не превысят плюс 8 градусов, снежных зарядов не ожидается. Атмосферное давление в середине дня составит 757 миллиметров ртутного столба, что выше нормы, а относительная влажность воздуха достигнет около 60%.



По информации Гидрометеобюро, во второй половине недели ожидаются кратковременные дожди, но потеплеет. Температура ночью - от плюс 3 до плюс 8 градусов, а днем в четверг температура поднимется до плюс 12 градусов, в пятницу - до плюс 13.