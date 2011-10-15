В Москве в субботу ожидается до пяти градусов тепла

В Москве в субботу ожидается облачная погода с прояснениями. Местами возможны небольшие осадки. Как сообщает Росгидромет, воздух в столице и Московской области прогреется нуля до 3-5 градусов.



Предстоящее воскресенье будет холоднее - в московском регионе ожидается от минус четырех до плюс одного градуса. В некоторых районах области подморозит до -7 градусов. В Москве будет +2..+4 градуса, по области - до пяти градусов выше ноля, передает ИТАР-ТАСС.