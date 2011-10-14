В Москве, опережая прогноз синоптиков, в пятницу прошёл первый снег

В Москве в пятницу, 14 октября, прямо на Покров прошёл первый снег. Специалисты по погоде пояснили, что эти осадки спровоцировал атмосферный фронт, который принёс в столицу похолодание.

Ведущий специалист центра «Фобос» Леонид Старков уточнил, что снегопада в Москве не было. Местами летели снежинки и практически сразу таяли. «В предстоящие судки осадки могут выпадать в виде мокрого снега, так как температурный фон продолжает падать», - дал прогноз синоптик.

Леонид Старков отметил, что в связи с ухудшением погоды в некоторых районах Москвы ухудшилась видимость на дорогах.

Напомним, инспекторы ГИБДД Подмосковья просят автомобилистов быть аккуратными на дорогах.