В Москве ожидается облачная погода, дожди и до 7 градусов тепла

В Москве днем в пятницу ожидается облачная погода, временами будет идти дождь. Температура

воздуха составит 5-7 градусов, по области - до 2-7 градусов. Синоптики прогнозируют северо-западный со скоростью 5-10 м/с.



Температура возвращается к климатической норме, сообщает Гидрометеобюро Москвы и Московской области. Атмосферное давление в пятницу составит 748 мм ртутного столба. В грядущие выходные осадки уже маловероятны, вернется солнце. Вместе с тем в городе похолодает еще больше. В ночь на субботу в Москве будет около нуля, а в ночь на воскресенье столбики термометров опустятся до 2 градусов мороза.