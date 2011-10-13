В Подмосковье в ночь на 15 октября возможны первые заморозки (ВИДЕО)

Первые легкие заморозки и первый снег возможны в Московской области в ночь на субботу, 15 октября. По прогнозу синоптиков, уже в пятницу, 14 октября, в Москву и Подмосковье начнет поступать холодный арктический воздух.

В пятницу и субботу, в столице и области, которые будут находиться в тыловой части этого вихря, еще пройдут дожди. В пятницу ночью по области воздух местами остынет до 0 градусов, а днем воздух еще прогреется до положительных значений до плюс 7 градусов. Но температура все равно будет ниже климатической нормы. По данным Метеобюро Москвы и Московской области, в субботу 15 октября в Москве до 0 градусов, по области до минус 2. В воскресенье 16 октября уже в Москве до -2, а в Подмосковье до -4 градусов. Днем в эти дни воздух прогреется не выше 0..+5.

Но холода придут только на выходные. 17 октября, в понедельник, вновь потеплеет. Специалисты по погоде обещают, что в начале следующей недели в столичный регион вернется солнечная погода. Осадков не ожидается.

14 октября Православная Церковь отмечает праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Люди праздник связывали с приходом зимы, когда выпадает первый снег. Известные русские поговорки:"До Покрова – осень, за Покровом – зима". Согласно народным приметам, если в этот день ветер с севера - быть холодной зиме, с юга - зима будет теплой, с запада - снежной.