Синоптики: Россию ждёт морозная зима

Зима 2011-2012 года в европейской России будет сопоставима по температурам с двумя предыдущими. Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что предстоящая зима покажется суровой.



Январь и февраль будут достаточно холодными, прогнозируют синоптики, передает РИА Новости. В московском регионе при нормальном развитии ситуации в январе в течение трех дней температура будет ниже 25 градусов мороза, и семь дней — ниже 20 градусов. Ранее глава Росгидромета Александр Фролов заявлял, что на большей части территории России зима будет умеренно холодной и достаточно снежной.