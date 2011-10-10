Первый снег, возможно, пойдет в Москве в конце этой недели

Синоптики прогнозируют первый снег в конце недели. Погода в Москве испортилась уже в самом начале недели. Еще накануне похолодало, и ближе к ночи в столичном регионе местами начался дождь.

Специалисты центра погоды «Фобос» сообщили, что в минувшие выходные завершился последний этап бабьего лета. В субботу, 8 октября, был достигнут температурный максимум этого дня — воздух прогрелся до плюс 21 градуса. Согласно прогнозу метеорологов, на этой неделе с 10 по 16 октября ожидает характерная для глубокой осени погода. В понедельник в столице плюс 8 градусов. До четверга температура воздуха еще будет придерживаться климатической нормы. Во вторник и среду в ночные часы температура составит 5-7 градусов тепла, днем — плюс 8-10 градусов. Пройдут дожди. атмосферное давление в это время будет низким — 735-736 миллиметров ртутного столба.

А в четверг, 13 октября, воздушные потоки развернутся на северо-западные. В ночные часы воздух охладится до плюс 3-7 градусов, днем воздух будет прогреваться до плюс 5-7 градусов. Основное похолодание наступит в выходные. По данным синоптиков, в субботу ночью похолодает до 0 — плюс 2 градусов, в ночь на воскресенье ожидаются заморозки до 0 — минус 2 градусов. В дневное время температура не превысит плюс 5 градусов. Специалисты по погоде уточнили, что похолодание окажется кратковременным. На следующей неделе температура воздуха вернется к климатической норме.