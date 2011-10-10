В Москве на этой неделе может пойти снег

В Москве в ближайшие дни сохранится прохладная облачная погода с дождями. В пятницу и субботу есть вероятность выпадения снега или снега с дождем. Город находится под влиянием южного циклона. По данным Метеобюро Москвы и Московской области, с четверга в столице начнется похолодание, которое продержится вплоть до воскресенья. Температура воздуха в городе, как прогнозируют синоптики, опустится до +4 ...+5 градусов.