Ураган "Джова", сформировавшийся в восточной части Тихого океана и получивший вторую категорию опасности по шкале Саффира-Симпсона, угрожает берегам Мексики.



В настоящее время скорость порывов ветра, сопровождающих ураган, достигает 165 километров в час. Тропический ураган находится в 420 километрах от мексиканского портового города Мансанильо, штат Колима. Он двигается в восточном направлении со скоростью 11 километров в час. И в ближайшие дни ураган может достичь юго-западного побережья Мексики, об этом сообщает в понедельник агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на Национальный центр предупреждения об ураганах США.



Согласно градации по шкале Саффира-Симпсона, тропический шторм получает имя, если скорость сопровождающего его ветра достигает 62 км в час. Шторм становится ураганом, когда скорость ветра превышает 119 км в час. Первая категория урагану присваивается при скорости ветра более 120 км в час, при этом, здесь оценивается и потенциальный ущерб от стихии, а вторая категория присваивается при скорости ветра более 150 км в час.