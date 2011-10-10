В Москве ожидаются кратковременные дожди и +14 градусов

В Москве в понедельник днем усилится интенсивность осадков. По данным центра погоды "Фобос", дожди будут носить "повсеместный характер". В разных районах города могут пройти кратковременные дожди.

Температура воздуха в городе поднимется до плюс 14 градусов, будет дуть юго-восточный ветер. Ночью температура составит 6-11 градусов тепла, ожидается северо-восточный ветер. При этом скорость ветра будет достигать 4-9 метров в секунду, передает РИА Новости.