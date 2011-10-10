Около Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,9. Подземные толчки были зафиксированы близ островов Шикотан и Кунашир в понедельник в 03:34 (в 20:34 воскресенья по мск).



По данным МЧС России и Геофизической службы РАН, на территории населенных пунктов землетрясение не ощущалось. Эпицентр находился в 50 км юго-западнее с. Малокурильское на острове Шикотан, и в 71 км юго-восточнее г. Южно-Курильска на Кунашире, передает Интерфакс. Жертв, разрушений, угрозы возникновения цунами нет.