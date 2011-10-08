В Австрии 25-градусная жара резко сменилась на сильные снегопады (ВИДЕО)

В Австрии и Хорватии жаркое лето резко сменилось снежной зимой. Температура воздуза за сутки упала с плюс 30 до 0 градусов. Еще вчера люди ходили в шортах и даже купались. А сегодня небо затянуло серыми облаками, на смену теплому солнцу пришли холод, ураганный ветер и снегопад. Улицы замело снегом. Метели в октябре в Европе – редкость даже для горных регионов страны.

Еще зеленые леса и пастбища завалило снегом . За ночь в регионе выпала месячная норма осадков.



На дорогах - множество аварий. Коммунальные службы, чтобы убрать весь снег, перешли на круглосуточный режим работы. В Австрийских Альпах всерьез планируют уже сейчас открывать горнолыжный сезон.

В Хорватии непогода буквально разделила города на разные сезоны. В одних льют дожди и бушуют ураганы, а в других дети уже играют в снежки. В небе над Пулой и Риекой сверкают молнии. Одна из них попала в жилой дом, передает Вести.ру.



"Я увидела дым над крышей и побежала к соседям. Оказалось, в их дом попала молния. Я помогла им выбраться и вызвала скорую помощь", - рассказала местная жительница.



А Горский Котар завалило снегом. На дорогах образовалась ледяная корка. Полиция едва успевает оформлять ДТП.