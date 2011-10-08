В Москве побит температурный рекорд середины 70-х годов прошлого века. В 14:00 субботы базовая станция на ВВЦ зафиксировала температуру плюс 20 градусов, сообщает Гидрометеобюро Москвы и Московской области.



Этот показатель на 0,4 градуса выше, чем 8 октября 1974 года, передает Интерфакс. Тогда воздух в столице прогрелся до плюс 19,6 градусов. Сегодняшний осенний температурный рекорд - первый в нынешнем году. Окончательное его значение будет известно к исходу дня.



