В Москве ожидается до +18...+20 градусов

В Москве в субботу ожидается теплая погода, переменная облачность, местами небольшой дождь. Температура воздуха сегодня днем составит от 18 до 20 градусов. По данным Гидрометцентра России, ожидается южный ветер, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит 742 мм ртутного столба. Предстоящей ночью температура в городе составит от 9 до 11 градусов тепла. Воскресенье 9 октября будет облачным, временами возможен дождь. Температура в городе понизится и составит 9-11 градусов выше нуля.