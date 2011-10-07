Работе аэропорта Ростова-на-Дону помешал сильный туман

В Ростове-на-Дону два международных рейса были отправлены на запасные аэродромы из-за сильного тумана. Следовавший из Анталии в Ростов, авиалайнер, сел на запасном аэродроме в Краснодаре.



Пассажирский самолет, следовавший из Праги, был отправлен в Днепропетровск. В районе аэропорта видимость составляет 250 метров. При этом ряд плановых пассажирских рейсов уже в ближайшее время планируют вылететь из Ростова-на-Дону в аэропорты назначений, передает Интерфакс.