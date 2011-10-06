В Москве потеплеет до +15 градусов, но пройдет небольшой дождь

По данным Росгидромета, в Москве и области в четверг пройдет небольшой дождь, будет облачно, с прояснениями, температура воздуха превысит климатическую норму на 3 градуса и составит +15 градусов.



Днем при юго-западном ветре в 5-10 метров в секунду воздух в Москве прогреется до +15 градусов, в Подмосковье от +10 до +16 градусов.



Предстоящей ночью при переменной облачности местами вновь пройдет небольшой дождь, температура воздуха составит в Москве от +8 до +10 градусов, а по области от +6 до +11 градусов тепла.



Днем в пятницу в столице возможны легкие осадки, еще немного потеплеет, температура поднимется до +15, +17 градусов, а по области она составит от +13 до +18 градусов выше нуля. Ветер ожидается юго-западный со скоростью 6-11 метров в секунду.