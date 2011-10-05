Подъем воды будет, а наводнения в Петербурге нет

Такую картину, как эта, петербуржцы теперь уже вряд ли увидят. Так что эта фотография – история, которая больше не повториться. Наводнения в городе отменяются !

Хотя подъем воды к этому часу в Петербурге все же заметен и горожане по-старинке взволнованы. Корреспонденту АН в Гидрометцентре сообщили, что уровень воды может достигнуть 100 сантиметров. Сильный западный ветер не стихает. «Благодаря тому, что дамба практически достроена, наводнения не будет с вероятностью в 90%», - сообщили нам в Гидрометеоцентре.

В дирекции Комплекса защитных сооружений, в ведении которой находится дамба, готовы к возможному наводнению, однако и там отметили, что, по данным дирекции, сегодня подъем воды будет незначительным.