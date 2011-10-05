МЧС предупреждает: В Петербурге возможен шторм и наводнение

Главное управление МЧС России по Петербургу предупреждает о сложных погодных условиях в городе - в Санкт-Петербурге возможен шторм и наводнение.



Пресс-служба регионального МЧС сообщает, что в среду в Петербурге ожидается усиление ветра и подъем воды в Неве: "С 11.00 ожидается усиление юго-западного ветра до 18–19 метров в секунду. Высота волн в Финском заливе будет достигать 2–2,5 метра. По данным на 10.00, подъем уровня воды составил 88 см".



Сотрудники МЧС РФ предупреждают жителей и гостей Санкт-Петербурга о необходимости соблюдения мер предосторожности в сложных погодных условиях.



Напомним, наводнения в Петербурге начинают регистрироваться, когда уровень воды в Неве поднимается на 160 см выше нуля Кронштадского футштока.