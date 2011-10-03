В Москве всю неделю будет прохладно и дождливо

Всю текущую неделю погода в Москве и Подмосковье будет стабильно прохладной, резких скачков температуры не ожидается. Высока вероятность осадков, прогнозирует Метеобюро Москвы и Московской области. В понедельник в столице ожидается +8 .. 10 градусов, облачно; во вторник, среду и четверг будет чуть теплее, +12 .. 14 градусов, переменная облачность. В пятницу воздух в городе прогреется до +17 градусов. В ближайшую субботу похолодает до +11, передает Интерфакс.