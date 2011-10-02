На Кубани экстренное предупреждение объявлено из-за сильных линей

Из-за сильных ливней на Кубани объявлено экстренное предупреждение. Резкий подъем уровней воды в реках ожидается в воскресенье из-за дождей в ряде районов Краснодарского края, в том числе в городе Сочи, высок риск затоплений.

Из-за оползней может быть нарушена работа транспорта. В ГУ МЧС РФ по региону сообщили, что по данным краевого Гидрометцентра, сегодня в ближайшие 3-6 часов с сохранением до конца дня местами в южной половине края - преимущественно в предгорных, горных районах - ожидается очень сильный дождь, сильный ливень.