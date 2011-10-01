В Москву идет похолодание

К Москве приближается циклон, который сегодня принесет в столичный регион холодный ветер. По данным синоптиков, циклон принесет холодный северо-западный ветер, скорость которого будет достигать 17 метров в секунду.

В Гидрометеобюро Москвы и Московской области сообщили, что температура воздуха не прогреется выше 11-13 градусов, по области - 7-12 градусов. Сейчас в городе плюс 12. В течение дня при переменной облачности будут идти кратковременные дожди. Местами - сильные, передает Интерфакс. Ночью в Москве похолодает до плюс 5.

В воскресенье, 2 октября, в Москве будет еще холоднее. Столбики термометров не поднимутся выше 8 градусов. Дожди ослабнут.