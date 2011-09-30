В пятницу в столичном регионе ожидается комфортная погода без дождей

В Москве в пятницу, 30 сентября, ожидается комфортная погода с температурой воздуха до 14 градусов тепла. По данным портала "Метеоновости", ожидается переменная облачность, без осадков.



Синоптики прогнозируют северо-западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. Погода в регионе будет определяться влиянием антициклона, только во второй половине дня к западной границе области приблизится атмосферный фронт. В Московской области будет от 11 до 16 градусов тепла.