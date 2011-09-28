Теплая погода вернется в Москву в начале октября

Тепло вернется в Москву и столичный регион, а также в соседние области в начале следующей недели, 3 октября. Синоптики дали прогноз, что температура воздуха на несколько дней поднимется до плюс 20 градусов. И настанет короткое «бабье лето».

Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что температурный фон будет достигать 20-градусной отметки, что выше нормы на 3-4 градуса. Он пообещал, что еще будут теплые дни. Главный специалист по погоде также сказал, что в центральной России уже были периоды бабьего лета, но продлились они недолго, в сравнении с прошлым годом.

Роман Вильфанд уточнил: «На самом деле бабье лето было. Два коротеньких периода, когда температура повышалась до 20-21 градуса после продолжительного ненастья».